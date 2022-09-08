Erdoğan, Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı!

Yöneylem Araştırma Ağustos 2022 raporunu duyurdu. Söz konusu ankete göre "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 58,7.

Katılımcılara "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtı yüzde 30,7 "Kesinlikle oy veririm", yüzde 58,7 "Asla oy vermem", yüzde 9 "Kararsızım" yüzde 1,6 "Oy kullanmam" şeklinde oldu.

"Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" diye soruldu. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oldu:

Yüzde 55,6: Muhalefet adayı

Yüzde 33,3: Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 6,7: Kararsızım

Yüzde 4,4: Oy kullanmam

Katılımcılara sorulan "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu ise şöyle yanıt buldu:

Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Tayyip Erdoğan'ı geçtiği görüldü.