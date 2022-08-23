Çavuşoğlu’ndan Suriye ile ilgili önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu Suriye ile ilgili olarak, "Suriye'nin teröristlerden temizlenmesi lazım, bizim sınır güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü önemli. İnsanların güvenli şekilde ülkeye dönebilmesi önemli. İlla bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? Bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep çözüm odaklıdır" dedi.

Çavuşoğlu, önümüzdeki Eylül'de Özbekistan'da yapılması beklenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Erdoğan ve Beşar Esad arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin, "Doğru değil, böyle bir şey yok. Esed da oraya davetli değil." açıklamasını yaptı.

Türkiye-İsrail normalleşmesine dair Bakan Çavuşoğlu, "Elçilerin atanması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." diye konuştu.