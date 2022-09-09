Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran'ın ayrılmaz parçasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı SÖzcüsü Kenani, Fars Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu vurguladı.

Kenani, ABD'nin ve Siyonist rejimin yıkıcı ve kışkırtıcı politikalarının ve bölgedeki bazı ülkelerin yanlış hesaplamalarının yabancıların ayaklarının bölgenin güvenlik denklemlerine açılmasındaki rolünü bölgedeki istikrarsızlığın en önemli faktörlerinden biri olarak değerlendirerek, "Ne yazık ki konseye üye bazı ülkeler, sorumluluk almak ve etkisiz ve başarısız politikaları düzeltmek yerine, sıkıcı sözler söylemekte ısrar ediyor" dedi.

Kenani, "İran, her zaman vurguladığı gibi, sorunları çözmenin, komşular arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve derinleştirmenin ve bölgede istikrar ve ortak güvenliği sağlamanın en iyi yolunun yabancıların varlığı olmadan işbirliği ve bölgesel çerçeveler olduğuna inanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Kuveyt hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Tahran'daki büyükelçilerinin yeniden faaliyete başlamasını ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, "İran geçmişte olduğu gibi, Fars Körfezi bölgesinde güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulamaktadır" ifadesini kullandı.

Bölgedeki bazı ülkelerin çelişkili davranışlarını düzeltmeleri gerektiğine vurgu yapan Kenani, "İran, stratejik görüşü ve ilkeli politikasına dayanarak, komşularıyla etkileşimi ve işbirliğini her zaman bölgesel meseleleri çözmenin en iyi yolu olarak görmekte ve ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu ve yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.