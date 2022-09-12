Ayetullah Hamanei, milli sporcularla bir araya geldi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei dün uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular, eski milli sporcular, spor yöneticileri ve şehit aileleri ile görüştü.

Bu görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Seyyid Hamid Seccadi de hazır bulundu. Bakan Seccadi önümüzdeki ayda düzenlenmesi beklenen "Sporcu Şehitler Kongresi" hakkında İslam Devrimi Lideri'ne bilgi verdi.

Görüşmede olimpiyat şampiyonu milli atıcı Cevad Furugi'nin de yer aldığı belirtildi.

Cevad Furugi Tokyo olimpiyat oyunlarının atıcılık rekabetlerinin ilk gününde 10 metreden havalı tabanca ile atış dalında şampiyon olmuştu.