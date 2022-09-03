İran başka ülkelerin iç işlerine karışmıyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Dünya Ehlibeyt Kurultayı 7. Genel Kurulu üyelerini kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, "Dünya Ehlibeyt Kurultayı önemli bir merkezdir. Ehl-i Beyt'e (a.s) bağlı olan merkez İslam dünyasında benzeri olmayan bir büyüklüğe sahiptir" dedi.

Bu kurultayın üyelerinin omuzlarında ağır bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, " Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Ehl-i Beyt'in öğretilerini yayma merkezi olmalıdır" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerin içişlerine karışmadığını vurgulayarak, "Sultacı güçlerin İran karşıtı suçlamalarının asıl sebebi İslami düzenin ilerlemesini engellemede başarısız olmasıdır." açıklamasını yaptı.

İslam Devrimi Lideri, İran'ın emperyalizme karşı büyük mücadele verdiğini ifade ederek, herkesin emperyalizm politikaları karşısında uyanık olması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei, "İslami düzen, sultacı ve hegemonik düzeninin yedi başlı ejderhasına karşı dimdik durdu. İsitkbar güçlerinin temsilcileri İran’ın birçok planlarını çökerittiğini itiraf etti." dedi.

ABD'nin emperyalizmin başında olduğunu anlatan Devrim Lideri, "İmam Humeyni (r.a) Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak, herkese İslam toplumları arasındaki gerçek olmayan ayrım çizgilerini bir kenara bırakmayı ve tek bir ayrım çizgisini kabul etmeyi öğretti. Bu çizgi İslam dünyası ile istikbar arasındaki çizgidir. Bu inanca dayanrak Filistin'e destek İslam Devrimi zaferinin ilk günlerinde beri gündeme alındı ve rahmetli İmam var gücüyle Filistin meselesinin yanında durdu. İran İslam Cumhuriyeti de İmamın çizdiği siyasi yolu takip etmektedir." diye konuştu.