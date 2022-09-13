Yeni Zelanda'dan İran'a Afganistan teşekkürü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede taraflar ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki son durumu değerlendirerek tüm etnik grupların güçlü katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ülkede barış ve istikrarın tesisi için çok önemli olduğunu söyledi.

İran'ın 4,5 milyondan fazla Afgan sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Emir Abdullahiyan, bu ağır sorumluluğun üstesinden gelebilmek için uluslararası toplumun desteği ve bu konuda Yeni Zelanda da dahil olmak üzere dost ülkelerin yardımının gerekliliğini vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki dostane ilişkilere değinerek yakın gelecekte iki ülke arasında ortak bir siyasi ve ekonomik komisyon kurulmasını önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

İran'ın milyonlarca Afgan göçmeni ağırlama konusundaki insani yaklaşımını takdir eden Mahuta, ülkesinin Afganistan'da barışın tesisini destekleme ve göçmenlere yardım etme politikasını vurguladı.

Nanaia Mahuta, İran'a ülkesinin Afganistan'daki birliklerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.