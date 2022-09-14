Emir Abdullahiyan: UAEA siyasetten uzak durmalı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgedeki son gelişmeler ve nükleer anlaşma müzakereleri konuları ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, İran ve Nijerya arasındaki yarım asırlık ilişkileri ortak çıkarlara dayanan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için değerli bir sermaye olarak nitelendirdi.

İran-Nijerya Ortak Komisyonu'nun altıncı toplantısının Tahran'da yapılmasını bir başarı olarak değerlendiren Emir Abdullahiyan, bu toplantıda imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Nijeryalı mevkidaşına nükleer müzakerelerin son durumu hakkında bilgi veren Emir Abdullahiyan, İran’ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak amacıyla görüşmelerin devam etmesi konusunda kararlılı olduğunu vurguladı.

İranlı bakan ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) siyasetten uzak durarak görevini yerine getirmesini umduğunu dile getirerek, "ABD tarafı gerçekçi olursa bir anlaşma sağlanabilir.” diye konuştu.

Nijerya Dışişleri Bakanı da İran'ın müzakere sürecinde "iyi niyet" sergilediğini vurgulayarak, ABD'nin çıktığı nükleer anlaşmaya dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.