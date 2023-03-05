İran, nükleer tesislerine erişim hakkı verilmesine dair iddiaları reddetti

Kemalvendi, nükleer tesislere yeni kameraların yerleştirilmesi ile ilgili olarak, "Kameraların yerleştirilmesiyle ilgili herhangi bir görüşme veya anlaşma yapılmamıştır" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer tesislerine yönelik UAEA denetimlerinde %50'lik artış olduğu iddiasına ilişkin olarak Kemalvendi, "Fordo tesisinde ilk kez %60 zenginleştirmeye başlandığı için koruma önlemleri çerçevesinde denetimler artırılmalıydı. Çünkü temel olarak zenginleştirme seviyesinin artması veya daha hassas maddelerin tesise girmesi ile tarafların mutabakatı ile denetim sayısı artmaktadır. Bu temelde, Fordo tesisinde denetim sayısı daha önce sekiz olurken daha yüksek zenginleştirme düzeyi nedeniyle bu sayı 11'e çıkarıldı." ifadelerinde bulundu.

İran'ın nükleer tesislere erişim için ajansla mutabık kaldığına dair iddiaları reddeden Kemalvendi, "İddia edilen üç yere erişim düzeyi hakkında herhangi bir tartışma yok ve bu yerlere daha önce erişim olduğuna göre daha fazla erişime gerek yok ve ajans da şu ana kadar böyle bir talepte bulunmadı" dedi.