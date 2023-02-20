İran'dan Bloomberg'in 'uranyum' iddiasına yalanlama

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi,Bloomberg'in İran'ın yüzde 84 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair iddialarını yalanlayarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, İran'a baskı yapmak için siyasi bir araç haline gelmesi üzücüdür" dedi.

Bloomberg'de yayınlanan içeriklerin gerçekleri çarpıtmak amacıyla yapıldığını belirten Kemalvendi, "Zenginleştirme işlemi sırasında yüzde 60'ın üzerinde uranyum parçacığı veya parçacıklarının bulunması, yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirildiği anlamına gelmez. Şu ana kadar yüzde 60'ın üzerinde zenginleştirme yapmadık." ifadesini kullandı.

Bloomberg, ismi açıklanmayan iki üst düzey diplomata dayandırdığı haberinde, İran'ın nükleer tesislerini denetleyen uluslararası müfettişlerin geçen hafta tesislerde yüzde 84 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum tespit ettiğini duyurmuştu.

