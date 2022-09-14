Cumhurbaşkanı Reisi Özbekistan'da

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 15-16 Eylül'de Özbekistan'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant kentine geldi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Semerkant Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından karşılandı.

ŞİÖ Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Reisi, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Liderler Zirvesi çerçevesinde İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik için ilk yükümlülük muhtırasını imzalayacağını duyurmuştu.

Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus ve Moğolistan liderleri ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.