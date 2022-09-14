Reisi Özbekistan'da resmi törenle karşılandı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ziyarette bulunduğu Semerkant şehirnde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Reisi ile Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Resmi törende ulusal marşların çalınmasının ardından iki ülkenin liderleri, üst rütbeli heyetleri birbirine tanıttı.

Reisi ile Mirziyoyev, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Reisi, Mirziyoy ile basına kapalı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Reisi, 15-16 Eylül'de Özbekistan'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Semerkant kentine geldi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Semerkant Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından karşılandı.

ŞİÖ Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Reisi, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus ve Moğolistan liderleri ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.