Heniyye ve Hamas heyeti Tataristan Cumhurbaşkanı’yla görüştü

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet dün (14 Eylül Çarşamba) Rusya Federasyonu’na bağlı cumhuriyetlerden Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Heniyye, Bulgar Volga halklarının İslam’ı kabul edişlerinin 1100’üncü yıldönümü ve Kazan kentinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2022 Gençlik Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla Minnihanov’u kutladı.

Kazan kentinin İİT Gençlik Başkenti ilan edilmesinin Filistin ve Kudüs davasına destek için değerlendirilmesinin önemine işaret eden Heniyye, genelde Filistin’de ve özel olarak da Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da yaşananlar, siyasi gelişmeler, Yahudi yerleşimi, işgal güçlerinin sistematik katliamları ve binlerce Filistinliyi esir tutması, işgal rejimi ve müttefiklerinin alnında kara leke olarak duran Gazze ablukası hakkında Tataristan Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

Hamas lideri, Filistin halkının desteklenmesi ve kutsal mekanların korunması, İsrail’in Yahudileştirme planlarına karşı konulması gerektiğini söyledi.

Tataristan Cumhuriyeti’ne ve halkına, ülkedeki dinler arası hoşgörüye ve bilimsel ilerlemeye övgüde bulunan Heniyye, bunun büyük bir uygarlık projesini ve engin bir tarihi yansıttığını ifade etti.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Filistin halkının direnişine övgüde bulunarak, Filistin halkının dünyanın diğer özgür halkları gibi onuruyla ve bağımsız bir şekilde yaşama hakkını desteklediğini dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon