Gazze'de 2 işgalci siyonist ajanı idam edildi

Gazze'de Hamas yönetiminin Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci rejim için casusluk yapan iki ajan ile cinayet davalarında suçları kesinleşen üç katil hakkında verilen idam hükümlerinin bu sabah infaz edildiği belirtildi.

Açıklamada, infazların mahkumlara kendilerini savunmaları için yeterli sürenin tanınmasının ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, infazların Filistin yasalarına istinaden ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlık, infazların yasalara uygun şekilde ve yetkililerin huzurunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ajanlardan birinin kurşuna dizilerek, diğerinin ise asılarak idam edildiği bildirildi.

Kaynak: İLKHA