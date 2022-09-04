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4 Eyl 2022 14:51

Gazze'de 2 işgalci siyonist ajanı idam edildi

Gazze'de 2 işgalci siyonist ajanı idam edildi

​Gazze Şeridi'nde Siyonist İsrail için casusluk yapan iki ajan hakkında verilen idam cezası uygulandı.

Gazze'de Hamas yönetiminin Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci rejim için casusluk yapan iki ajan ile cinayet davalarında suçları kesinleşen üç katil hakkında verilen idam hükümlerinin bu sabah infaz edildiği belirtildi.

Açıklamada, infazların mahkumlara kendilerini savunmaları için yeterli sürenin tanınmasının ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, infazların Filistin yasalarına istinaden ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlık, infazların yasalara uygun şekilde ve yetkililerin huzurunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ajanlardan birinin kurşuna dizilerek, diğerinin ise asılarak idam edildiği bildirildi.

Kaynak: İLKHA

News Code 1904582
https://tr.mehrnews.com/news/1904582/

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