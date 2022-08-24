Hamas, Çavuşoğlu’nun açıklamasını reddetti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada da "Gerek Hamas gerekse Filistin tarafı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyor. İsrail'le iyi ilişkiler Filistin davasında bakış açımızın değiştiği anlamına gelmez" diye konuşmuştu.

Filistinli Hamas örgütünden Çavuşoğlu'nun bu sözleriyle çelişen bir açıklama geldi. Hamas, yayınladığı açıklamada Türkiye'nin Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirmesine karşı olduğunu belirtti.

Açıklamada Çavuşoğlu’nun sözlerine atıfla "Hamas, Türkiye'nin İsrail’le normalleşmesini olumlu karşıladığı yönünde medyada çıkan haberleri reddediyor" denildi.

Söz konusu açıklamada, "Filistin halkının ulusal çıkarlarıyla, Arap ve Müslüman uluslarının çıkarlarıyla çelişen her türlü normalleşmeyi reddettiğimizi bir kez daha teyit ederiz" ifadeleri yer aldı.

Hamas, daha önce de Türkiye'nin İsrail'le normalleşme adımına karşı açıklamalar yapmıştı.