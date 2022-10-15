Hamas heyeti Şam'da Beşar Esad ile görüşecek

Lübnan'da yayınlanan El-Ahbar gazetesine göre, İslami Direniş Hareketi Hamas ile Filistinli direniş gruplarından oluşan bir heyet yakında Suriye'yi ziyaret edecek.

Haberde Filistinli heyetin Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya geleceği bildirildi.

Beşar Esad'ın Filistinli gruplarla görüşme tarihi henüz belirlenmedi.

Siyasi Büro üyelerinden Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Şam'da Beşar Esad ile görüşeceği kaydedildi.

Görüşmede Hamas-Şam ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi konuşulacak. Bunun yanı sıra iki tarafın Suriye ve Filistin davasının karşı karşıya olduğu zorlukları ve Şam'da bir Hamas ofisi kurma olasılığını masya yatıracağı bekleniyor.