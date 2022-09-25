Afganistan'ın Bedehşan vilayetinde patlama

Al-jazeera kanalının Afgan kaynaklara dayandırdığı haberde Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde patlama meydana geldi.
Patlamada çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını keybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Patlama ile ilgili daha fazla detay verilmedi.
Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını keybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Al-jazeera kanalının Afgan kaynaklara dayandırdığı haberde Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde patlama meydana geldi.
Patlamada çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını keybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Patlama ile ilgili daha fazla detay verilmedi.
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