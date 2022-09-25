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25 Eyl 2022 16:43

Afganistan'ın Bedehşan vilayetinde patlama

Afganistan'ın Bedehşan vilayetinde patlama

Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını keybettiği ve yaralandığı açıklandı.

Al-jazeera kanalının Afgan kaynaklara dayandırdığı haberde Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde patlama meydana geldi.

Patlamada çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını keybettiği ve yaralandığı açıklandı.

Patlama ile ilgili daha fazla detay verilmedi.
 

News Code 1904963
https://tr.mehrnews.com/news/1904963/

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