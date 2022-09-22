İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacak

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetleri bu sonbaharda Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde deniz tatbikatı düzenleyecek." dedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında üç ülkenin katılımıyla '2022 Deniz Güvenlik Kemeri' adlı ortak deniz tatbikatı düzenlenmişti.

Bu tatbikat Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17 bin kilometrekarelik alanı kapsayan bir bölgede gerçekleştirilmiştir.