Emir Abdullahiyan: Ajansın sorularını yanıtlamaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün yaptığı bir açıklamada "Ajansın uranyum parçaları bulduğu söylediği 3 nokta hakkında soruları var. Biz bu soruları yanıtlamaya hazırız" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) daha önce İran'da 3 noktada uranyum parçaları bulunduğuna dair bir rapor yayımlamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami de dün yaptığı açıklamada "İran'da beyan edilmemiş herhangi bir nükleer malzeme veya faaliyet yoktur ve bu konudaki tüm suçlamalar işgalci İsrail rejiminin sahte ve yanlış bilgilerine dayanmaktadır. İran, ajansın raporlama, denetim ve doğrulama işlemlerini daha profesyonel, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütmesini bekliyor" ifadesini kullanmıştı.