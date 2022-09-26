Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi tarafsızca olmalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın 66. yıllık oturumu bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Muhsin Neziri Asl ve İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin katılımıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın merkezinde başladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami bu konferansta yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programı ve tutumunu açıkladı.

Muhammed İslami, nükleer anlaşmaya dikkat çekerek, "ABD, uluslararası toplumun isteklerinin aksine nükleer anlaşma ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın şartlarını ihlal etti ve bu anlaşmadan çekilerek, azami baskı politikasına başvurdu. Ancak başarısız olduğunu ve bu politikanın etkisizliğini kabul etti" dedi.

İslami, "ABD, 2.5 yıl sonra İran ekonomisinin çeşitli sektörlerine yaptırım uyguladı ve üç Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği buna karşı eylemsizlik gösterdi. Dolayısıyla İran İslami Şura Meclisi, yaptırımları kaldırmak ve İran milletinin çıkarlarını korumak için stratejik eylem yasasını onayladı. Bu yasaya göre, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun özel önlemler alması gerekiyor" ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çeşitli vesilelerle belirtildiği gibi; İran 2015 anlaşmasına hala bağlıdır ve diğer tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesine karşı telafi edici tedbirler almıştır. Anlaşmanın diğer tarafları tüm engelleri ve yaptırımları kaldırırsa, İran'ın da bu önlemlere devam edip etmeyeceği İslami Şura Meclisi'nin izni ile belirlenecek."

İslami, "İran'da beyan edilmemiş herhangi bir nükleer malzeme veya faaliyet yoktur ve bu konudaki tüm suçlamalar işgalci İsrail rejiminin sahte ve yanlış bilgilerine dayanmaktadır. İran, ajansın raporlama, denetim ve doğrulama işlemlerini daha profesyonel, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütmesini bekliyor" ifadelerinde bulundu.