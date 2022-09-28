Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Resmi temaslar kapsamında New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün akşam bir araya geldi.

Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına dair yapılan müzakereler ele alındı. Emir Abdullahiyan, "Viyana müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi. ABD gerçekçi davranırsa anlaşma mümkündür" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise "Tüm tarafların nükleer anlaşmaya geri dönmesini her zaman destekledik. Umarım yakında gerçekleşeceğini görürüz" diye konuştu.

Guterres ayrca İran'ı bölge güvenliği ve barışına katkı sağladığından dolayı taktir etti.