Yaptırımların kaldırılması için alınan önlemler doğru yolda

iran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptırımların kaldırılması amcıyla yapılan Viyana görüşmeşerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "New York'ta tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılım fırsatından yararlandık. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni de bu ziyaret sırasında AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enrique Mora ile bir araya geldi. Ayrıca bu konuyla ilgili bazı dışişleri bakanları ve yetkililerle görüşerek iyi sonuçlara vardılar" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Artık çeşitli konularda ortak bir anlayışın olduğu bir noktaya geldik ve bu, anlaşmanın son adımlarında daha iyi ve daha hızlı hareket etmemize yardımcı olabilir. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde aldığımız önlemlerin doğru yolda olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İran ile UAEA arasındaki işbirliğine değinen Emir Abdullahiyan ajnsla işbirliklerinin yeni aşamaya girdiğini belirterek, "Bunca zaman nükleer koruma önlemleri çerçevesinde ajansla işbirliğimiz sürdürdük. Ancak karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği için barışçıl nükleer alanında İslami Şura Meclisi'nin onayladığı stratejik eylem yasasına uygun adımlar attık" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, "ABD tarafı, geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz konuyu gerçekçi bir şekilde takip ederse İran ile diğer taraflar arasında anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

