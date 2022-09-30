Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve yaptırımlarım kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerdeki son gelişmeler ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve yaptırımlarım kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerdeki son gelişmeler ele alındı.
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