İran'ın 7 milyar doları serbest bırakılıyor

İran basınındaki haberde, son haftalarda bölge ülkelerinden birinin arabuluculuğuyla İranlı ve Amerikalı mahkumlar ile İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılması konusunda yoğun görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İran’ın Güney Kore bankalarında bloke edilmiş mal varlığından 7 milyar dolar çok yakında serbest bırakılacak.

Söz konusu fon eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çekmesinin ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamasının ardından dondurulmuştu.