ABD, Suriye'den petrol çalmaya devam ediyor

Suriye’de yasadışı bir şekilde konuşlanan ABD’li askerlerin Suriye’den petrol çalmaya devam ettiği bildirildi. Amerikan askerleri geçen hafta Salı günü 48 petrol tankerini Suriye'den Irak'a aktarmaya çalıştığı öğrenildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasily Nebenzia, ABD'nin terörle mücadele kisvesi altında Suriye petrolünü çalmaya devam ettiğini söyledi.

TASS Haber Ajansı'na konuşan Nebenzia, "ABD daha önce belirsiz bir şirket aracılığıyla bunu yapıyordu, ancak şimdi başka yollarla Suriye'deki doğal kaynakları yağmalamaya devam ediyor" dedi.