Dünya Bankası İran tahminini güncelledi

Dünya Bankası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki ekonomik görünümü değerlendirdiği raporunda İran'ın büyüme tahminini 2022'de yüzde 2,9 olarak verdi.

İran ekonomisi 2021'de yüzde 4.7 büyümüştü.

Bankanın Haziran'da yayınladığı "Küresel Ekonomik Beklentiler" adlı raporda dünya ekonomisinde 80 yıldan uzun sürenin en büyük yavaşlamasının kaydedileceği öngörüldü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki savaş, Çin'deki karantinalar, tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon riski büyüme üzerinde baskıya neden oluyor. Birçok ülke için resesyondan kaçış zorlu olacak." açıklamasını yaptı.