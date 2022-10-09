ABD heyeti, Katar'da Taliban'la görüştü

CNN International haber sayfasında yer alan bilgiye göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen başkanlığındaki heyet Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile temaslarda bulundu.
Haberde Taliban heyetinde İstihbarat Başkanı Abdülhak Vasık'ın yer aldığı belirtildi.
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde Ağustos 2021'de uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.
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