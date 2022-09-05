Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı Tahran'da

TOLO News'un haberine göre, Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad'ın başkanlığına bir Afgan heyeti Tahran'ı ziyaret etti.

İran'ın kabil Büyükelçisi Bahadur Eminiyan daha önce Afganistan'ın geçici hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede iki taraf, Bamyan vilayetindeki İmam Humeyni (r.a) hastanesinin çalışmalarının tamamlanması, Afgan doktorların kanser alanında eğitimi, İran'dan ilaç ithalatı ve sağlık tesislerinin kullanımına vurgu yapmıştı.