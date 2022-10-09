İranlı oyuncu Altın Portakal ödülü kazandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, dün Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Festivalde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü 'Mahkeme' filmindeki rolüyle İranlı oyuncu Pejman Cemşidi'ye verildi.

Yönetmenliğini Kazem Daneşi'nin üstlendiği "Mahkeme" filminin özeti şöyle:

"Mahkeme adlî bir hikâyeyi anlatır. İşlenen bir suçun ardından savcıya yönlendirilen dava savcıyı hem mesleki hem kişisel açıdan zor bir durumda bırakır.

Belediye başkanının ailesini ilgilendiren bir davayla ilgili karar vermek zorundadır ve kararın konuyla ilgili herkes için önemli sonuçları olacaktır. Bir sırrı açıklamak veya politik davranarak sessiz kalmak arasında tercih yapmak zorundadır."