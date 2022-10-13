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13 Eki 2022 17:52

Putin'den Filistin meselesiyle ilgili açıklama

Putin'den Filistin meselesiyle ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yanayız." dedi.

Putin ile Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilere değinen Putin, ekonomi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, Filistin meselesiyle ilgili de "ilkeli" pozisyona sahip olduğunu vurgulayarak, "Pozisyonumuz, Birleşmiş Milletler'in (BM) temel kararlarına dayanıyor ve değişmiyor. Bu konuda hiç şüphe olmasın, her zaman uluslararası hukuk temelinde adil bir çözümden yana olduk. Bu anlamda pozisyonumuzdan emin olabilirsiniz." dedi.

Putin, bölgedeki durumu takip ettiklerini ve bu konuyu Abbas ile ele almak istediğini dile getirdi.

Mahmud Abbas da Filistin meselesiyle ilgili olarak, "ABD'nin Filistin sorunuyla tek başına ilgilenmesini istemiyoruz." dedi.

AA

News Code 1905254
https://tr.mehrnews.com/news/1905254/

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