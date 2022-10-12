Filistinli direniş hareketleri Cezayir'de toplandı

Filistin'de iç uzlaşma ve ulusal birlik sağlanması için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un çağrısıyla düzenlenecek diyalog görüşmelerinin başlatılması için son aşamaya gelindi.

İslami Cihad Hareketi'nin Siyasi Birim üyesi Enver Ebu Taha, hareketin ileri gelenlerinden bir heyetin Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un davetiyle Cezayir'e ulaştığını açıklamıştı. Ebu Taha yaptığı açıklamada, İslami Cihad'ın, Filistin'de safların birleştirilmesi, vatan için çalışan tüm kesimler arasında siyasi uzlaşma sağlanması ve Filistin'in ulusal projesinin belirlenmesi için yapılan tüm çağrılara olumlu yaklaştığını dile getirmişti.

İslami Cihad heyetinden sonra Hamas heyetinin de Cezayir'e ulaştığı belirtildi. Hamas'ın heyetinde Heniyye'nin yanı sıra Siyasi Büro üyelerinden Dr. Halil El-Hayye, Dr. Mahir Salah ve Üstad Husam Bedran'ın yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İLKHA