Hamas'tan üst düzey bir heyet bugün Suriye'ye gidiyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin yarın (19 Ekim) Şam'a gideceğini söyledi.

Söz konusu ziyaretin, bazı gruplardan heyetlerin, Şam'a yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleşeceğini ifade eden Kasım, Şam'da Suriyeli yetkililerle görüşülecek konulara ilişkin ise bilgi vermedi.

Hamas, 21 Haziran'da Suriye yönetimi ile 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı

Hareketten 15 Eylül'de yapılan açıklamada da "Hamas, Esad yönetimi ile sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.