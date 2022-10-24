Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanların, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu da dahil, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldığı duyuruldu.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların tam anlamıyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Müzakerelerin başlangıcından itibaren İran’ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için kararlı bir duruş sergilediğini anlatan Emir Abdullahiyan, Umman'ın bu yöndeki çabalarını takdir etti.

Bu telefon görüşmesinde Umman Dışişleri Bakanı da İran'ın bölgedeki rolünü önemli olarak nitelendirdi ve bölgesel düzeyde işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Hamed el-Busaidi, iki ülke arasında anlaşmaya varma çabalarının devam etmesini önemli ve verimli olarak değerlendirdi.

Hamed el-Busaidi, Umman Sultanı ile İran Cumhurbaşkanı arasındaki son telefon görüşmesine atıfta bulunarak, komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirme yönünde adım atan Tahran hükümetinin bölgesel işbirliğine odaklı politikasını övdü.

