İran ve Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde iki bakan ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasındaki meselelere yönelik ilkeli ve mantıklı tutumlarının devam etmesine, direniş cephesi, Suriye halkı ve hükümetine desteğine vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan, "Siyasi ve propaganda baskıları, İran milleti ve hükümetinin onur, bağımsızlık ve ilerleme yolunda yürüme, bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğinin desteklenme, yabancıların müdahalesi ve Siyonist rejimin saldırganlığına karşı çıkma kararlığını bozmaz. İran milleti düşmanın komplosunu uyanıklıkla başarısız koyacaktır" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad da, İnsan haklarını destekleme bahanesiyle Suriye'ye yapılan dış müdahalelerin acı sonuçlarına ve Siyonist Rejimin ve destekçilerinin Suriye hükümeti ve halkına karşı komplo kurma ve kriz yaratma konusundaki başarısız deneyimine atıfta bulunarak, "Onlar, İran da dahil olmak üzere bağımsız ülkelere karşı bir kriz yaratmaya çalışıyorlar. ABD ve Batı, müreffeh, gelişmiş ve bağımsız bir İran değil, harap ve bağımlı bir İran istiyor. ABD ve müttefiklerinin Suriye, Irak ve Afganistan'a yaptıklarını herkes gördü!" dedi.

İran ve Suriye dışişleri bakanalrı ayrıca, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine de vurgu yaptılar.

