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24 Eki 2022 11:19

Arnavutluk ile Siyonist Rejim arasında önemli İran görüşmesi

Arnavutluk ile Siyonist Rejim arasında önemli İran görüşmesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, işgal altındaki Kudüs kentinde Siyonist Rejim Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

İşgal altındaki Kudüs'e giden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Siyonist Rejim Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Siyonist Rejim Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rama-Lapid görüşmesinde Kudüs ve İran konusu ele alındı.

News Code 1905443

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