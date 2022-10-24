Arnavutluk ile Siyonist Rejim arasında önemli İran görüşmesi

İşgal altındaki Kudüs'e giden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Siyonist Rejim Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Siyonist Rejim Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rama-Lapid görüşmesinde Kudüs ve İran konusu ele alındı.