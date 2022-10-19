Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi salıverdiğini belirtti.

Yeni Şafak'a göre, Hudari'nin şu anda hava yolu ile Suudi Arabistan'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a geçtiği bilgisini veren Reşak, ayrıca Hudari ile yaptığı görüntülü konuşmasının fotoğrafını da paylaştı.

Reşak, "Kardeşim Ebu Hani (Hudari) uçakta ve morali çok iyi. Diğer tutuklu kardeşlerin de serbest kalması için dualarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün'e geçecek

Hamas yetkilileri birkaç gün önce Hudari'nin serbest bırakıldıktan sonra Ürdün'e geçmesini beklediklerini açıklamışlardı.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesine yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

Arap medyasına göre Yemen Ensarullah Hareketi, Muhammed el-Hudari'nin serbest bırakılması için siyasi girişimde bulunmuştu.