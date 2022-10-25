Heniyye: Siyonist Rejim pişman olacak

Nablus'ta yaşanan olaya dair açıklamada bulunan Heniyye, gösterilen bu fedakarlıkların Batı Şeria'daki devrimin daha da alevlenmesi dışında bir sonuç doğurmayacağını ve işgal rejiminin bütün bu cinayetleri işlemesinden dolayı pişmanlık duyacağını vurguladı.

Heniyye, Aslanlar Yuvası'nın Filistin büyüklüğünde bir güç olduğunu, Filistin'de kan ve gelecek birliğini ifade eden tüm direnişlerin buluşma yeri olduğunu ve gelecekte daha büyük olacağını belirtti.

İşgal güçlerinin bu gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi' El-Huh olduğu belirtildi.

Ayrıca bugün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çatışmalarda da Kusay Muhammed Et-Temimi isimli bir Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi