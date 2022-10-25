Batı Şeria'da 5 Filistinli şehit oldu

Filistin medyasına göre, işgal güçlerinin dün gece Nablus'a düzenlediği baskında 5 Filistinli genç şehit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi' El-Huh olduğu belirtildi.

Ayrıca bugün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çatışmalarda da Kusay Muhammed Et-Temimi isimli bir Filistinli şehit edildi.