Taliban ve Hamas arasında İstanbul'da görüşme

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil ümmetin davası olduğu vurgulandı.

İLKHA'nın haberine göre Mücahid, siyonist işgal rejimine karşı Filistin halkı ve direniş gruplarını desteklediklerini söyledi ve "Sabrınız, cihadınız ve direnişinizle gurur duyuyorum." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Afganistan İslam Emirliği'nin Filistin meselesindeki tutumu için takdirlerini dile getirdi. Heniyye, Afganistan'ın emperyalist işgalinden kurtuluşunun Filistin halkına daha fazla umut verdiğini belirtti.