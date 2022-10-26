Türk Tabipleri Birliği Başkanı gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı'nın sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Türk medyasına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.

Başsavcılığın yeni başkan seçilmesi yönündeki talebini nöbetçi asliye hukuk mahkemesi karara bağlayacak.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu.

Fincancı ne demişt?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak'ta Şubat 2021'de Gare’den başlayarak Zap, Avaşin ve Metina bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda “uluslararası düzeyde yasaklanmış bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar” kullandığını söylemişti.