Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 5.6 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 3,04 artarak 2 milyon 942 bin 495 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 3,53 düşüşle 1 milyon 28 bin 866 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 4 milyon 338 bin 242 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 802 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 99 bin tonla Irak ve 476 bin 161 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,04 azalarak 341 bin 427 tona, motorin satışları yüzde 5,67 düşüşle 2 milyon 321 bin 871 tona indi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 4,49 azalarak 2 milyon 805 bin 673 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Sputnik