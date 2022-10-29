ABD, yurtdışına konuşlandırdığı tüm nükleer silahları geri çağırmalı

ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü de dahil, Avrupa'daki NATO üslerine yeni termonükleer bombalar yerleştirmeye hazırlandığına dair haberleri değerlendiren Antonov, "Washington'u yurtdışında konuşlandırılan tüm nükleer silahları ulusal topraklara geri göndermeye, nükleer silahların depolanması ve bakımı için yabancı topraklarda kurulan altyapıyı imha etmeye bir kez daha çağırıyorum. Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın temel ilkeleriyle çelişen NATO'nun ortak nükleer misyonları kapsamında bu tür mühimmatları nükleer olmayan ülkelerin askeri personelinin katılımıyla test etme uygulamasına son vermeye çağırıyorum" dedi.

Rusya'nın nükleer cephaneliğinin ABD için tehdit oluşturmadığının altını çizen Antonov, "Tüm taktik nükleer silahlarımız Rusya topraklarındaki merkezi depolama tesislerinde bulunuyor ve ABD için tehdit oluşturamaz" diye vurguladı.

Ukrayna krizi çerçevesinde gerilimin tırmandığı nükleer silahlar konusu, ABD merkezli Politico’nun iddiasıyla tekrar gündeme geldi. Haber sitesine konuşan ABD’li diplomatların iddiası, Avrupa'daki NATO üslerinde bulunan B61-3/4 tipi nükleer bombaların yeni termonükleer B61-12 ile değiştirileceği yönünde.

Diplomatların söylemine göre, Aralık ayında yapılması planlanan yeni nükleer sevkiyat, NATO'nun nükleer paylaşım programı kapsamında olan Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye’yi içeriyor. Bu iddianın Türkiye ayağındaki ‘plan’ ise halihazırda İncirlik Üssü’nde kullanıma hazır bulunan ve 50 adet olduğu tahmin edilen ABD'nin eski taktik nükleer silahlarının da B61-12 ile modernize edileceği doğrultusunda.