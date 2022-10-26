Bağımsız ülkeler yaptırımları birlikte etkisiz hale getirebilir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunamk üzere Tahran'ı ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'yi kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Belarus anlaşmalarının uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, uzun vadeli işbirliği için yol haritasının iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde büyümesine yol açacağını söyledi.

Bağımsız ülkelerin yaptırımlar konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, “Bağımsız ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi, yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarından biridir. Yaptırımlar bizi durduramadı ve durduramayacak. Bugün İran her zamankinden daha güçlüdür. Amerikan düşmanlığının artması İran'ın gücünün artmasından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Belarus dışişleri bakanı da ülkesinin İran ile yaptığı anlaşmaları uygulama kararlılığını dile getirdi.

Vladimir Makei, Tahran ziyareti kapsamında bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bir araya geldi.