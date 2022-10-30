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30 Eki 2022 13:05

İran'dan Irak'a taziye mesajı

İran'dan Irak'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta gaz tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, olayda hayatını kaybedenler için Irak halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün akşam saatlerinde gaz taşıyan tanker patladı. Olay sonucu 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Irak’ta güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.

Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

News Code 1905559

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