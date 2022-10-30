İran'dan Irak'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, olayda hayatını kaybedenler için Irak halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün akşam saatlerinde gaz taşıyan tanker patladı. Olay sonucu 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Irak’ta güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.

Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.