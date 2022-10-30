Bahreyn El-Vifak Derneği'nden İran'daki terör saldırısına kınama

Bahreyn'de en büyük muhalif kanat El-Vifak Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu terör saldırısı dini, ahlaki ve insani açıdan reddedilen iğrenç cinayetlerin devamıdır. İslam dinine düşmanlık ve İslam'ın imajını karartmak için yapılan bu tür menfur eylemi kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için İran halkına taziye dileğinde bulunuldu.

İran medyası 26 Ekim'de Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin şehit düştüğünü, 19 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ile bir kadının da bulunduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Saldırı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ”Terör saldırısı kesinlikle cevapsız kalmayacak.” dedi.

Şah Çerağ, İran’ın Şiraz şehrinde yer alan, Şii Müslümanların en önemli kutsal ziyaret yerlerinden biridir.