İtalya, Şiraz'daki terör saldırısını kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi Twitter hesabından bir kınama mesajı yayımladı.

Bu mesajda "Dini mekanları hedef alan saldırılar kabul edilmezdir. Şiraz'daki türbeye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstelenmişti.