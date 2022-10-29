  1. Dünya
  2. Avrupa
29 Eki 2022 11:40

İtalya, Şiraz'daki terör saldırısını kınadı

İtalya, Şiraz'daki terör saldırısını kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi Twitter hesabından bir kınama mesajı yayımladı.

Bu mesajda "Dini mekanları hedef alan saldırılar kabul edilmezdir. Şiraz'daki türbeye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstelenmişti.

News Code 1905536

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler