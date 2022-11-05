Nahda Hareketi lideri Gannuşi, İran'daki terör saldırısını kınadı

Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, İran'ın Büyükelçiliğinde yapılan Şah Çerağ Şehitlerini anma törenine katıldı.

Tören sırasında Raşid Gannuşi, İran'daki terör saldırısı dolayısıyla İran Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Türbeyi hedef alan terör saldırısını kınayan Gannuşi, kurbanların aileleri başta olmak üzere tüm İran halkına taziye dileğinde bulundu.

İran'ın Şiraz kentinde 26 Ekim'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.