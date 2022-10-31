İran'daki terör saldırısının ikinci faili tutuklandı

İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, 26 Ekim'de Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırının ikinci failinin tutuklandığını açıkladı.

İran medyası, Şiraz'da 26 Ekim'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin şehit düştüğünü, 19 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ile bir kadının da bulunduğu kaydedildi.

İran, terör saldırısını düzenleyen ve yaralı şekilde ele geçirilen saldırganın öldüğünü duyurmuştu.

Terör örgütü IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.