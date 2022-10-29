İranlı komutandan ABD'ye sert uyarı

Tümgeneral Selami, Şiraz kentinde 26 Ekim’de bir türbeye gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlar için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Tümgeneral Selami, İran’daki son olayların arkasında ABD ile Siyonist Rejim’in olduğunu belirterek, son 43 yılda İran halkının düşmanları büyük hezimete uğrattığını söyledi.

Tümgeneral Selami, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD, Siyonist Rejim ve Al Suud, Yemen'deki savaşta mağlup oldu. Onların Irak'taki hükümet kurma çabası ve Lübnan ile Suriye'deki planları başarısız oldu. Bu, İran'ın siyasi gücü ve manevi etkisiyle gerçekleşmiştir. Düşman, art arda uğradığı hezimetten sonra vatan evlatlarımıza zarar vermeyi düşündüler.

Aziz gençlerimiz bilinçli olmalı ve düşmanın yürüttüğü medya operasyonlarına aldanmamalı.”

Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD'nin çeşitli komplolarla İran halkının inancını hedef almayı planladığını belirtti.

Olayları kışkırtan Batı ve Al Suud destekli medyaya uyarıda bulunan Tümgeneral Selami, “Dikkatli olun, sıra size de gelecek, İran’da huzursuzluk çıkarıp kenidiniz huzur içinde olamazsınız.” dedi.

İranlı komutan, “Amerika, İngiltere ve Al Suud rejimini uyarıyorum, bu gençlerle birlikte sizlerden intikam alacağız. Amerika'yı İran ile bölgeden kovduk ve hayallerinizi bu topraklara gömeceğiz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Şiraz kentinde Çarşamba günü Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit oldu, 19 kişi yaralandı.

Güvenlik yetkilileri, ziyaretçilere ateş açan bir teröristin yakalandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Saldırı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ”Terör saldırısı kesinlikle cevapsız kalmayacak.” dedi.

Şah Çerağ, İran’ın Şiraz şehrinde yer alan, Şii Müslümanların en önemli kutsal ziyaret yerlerinden biridir.