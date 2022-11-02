Ürdün'den İran'daki terör saldırısına kınama

Russia Today'in haberine göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen ve birçok İran vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, ülkesinin her türlü terörizm ve şiddeti tamamen kınadığını vurguladı.

Şiraz'da 26 Ekim'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşerken, 19 kişi de yaralandı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.