  1. Azerbaycan
27 Haz 2022 09:57

Azerbaycan, İranlı şirketlere Karabağ’da yatırım yapmaları çağrısında bulundu

Azerbaycan, İranlı şirketlere Karabağ’da yatırım yapmaları çağrısında bulundu

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İranlı şirketlere Karabağ ve Doğu Zengazur'da yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Ticaret Odası Başkanı Gulamhüseyin Şafei ile görüştü.

Görüşmede Alizade, ulaşım, transit, enerji, tarım ve diğer alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin verimli bir şekilde sürdüğüne dikkat çekerek, ülkesinin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Alizade ayrıca, İranlı şirketlere Karabağ ve Doğu Zengazur'da yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile de bir araya gelmişti.

Bu görüşmede Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı hususunda imzalanan anlaşma değerlendirildi.

News Code 1903125
https://tr.mehrnews.com/news/1903125/

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